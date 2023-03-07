Akşener: CHP, HDP ile görüşebilir ama bize asla getiremez

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

Akşener, 'Yüzünüz neden asıktı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim üzerimde palto varken Temel Bey'in yaptığı konuşma ve sonra Kemal Bey'in yaptığı konuşma esnasında resme baktığınızda, ben o resmi inceledim. Tuhaf bir ışık gelmiş. Mutsuz bir durum yok. İmza koymuşum, öyle şey olur mu? Bu dünyada oğlum hariç, eşim de dahil hiç kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Dolayısıyla öyle bir durumumuz yok.

Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere nedeniyle evimize gelenler oldu. Mansur Bey ve Ekrem Bey geldiler. Sıfır uykuydum. O masada bir müzakere oldu, müzakere neticesinde bir uzlaşı ve mutabakat sağlandı. İki metne 6 genel başkan imza attık. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz."

Akşener'in diğer açıklamaları şöyle:

"Perşembe günü müzakereye kapalı bir ortam oluştu. Siz bir teklif ortaya koyuyorsunuz ama diğer 5 kişi bir konuda karar almış, bundan geri gitmiyor. Dolayısıyla herkes bana masadan kalktı diyor ama masa kalktı. Müştereklerde buluştuk.

Erdoğan dün seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti. Biz de adayımızı açıkladı. Zamanla ilgili bir problem olmadı.

Herkesin cumhurbaşkanlığı adaylığına hakkı vardır. 2018 seçimlerinde yaşadıklarımdan bir ders çıkardım.

En fazla taş atıldığı dönemde, kendimi şeytan taşlamasında hissettim. Ersan hocanın sözleri benim için çok değerliydi. Görüşmek istedim, fikirlerini almak istedim. 'Hocam ciddi misiniz sözlerinizde' dedim, 'adaylık'ta' demedim. Kendisini evimde bir yemekte ağırlayacağım.

Pazar gününün gecesinden bahsediyorum. Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu. Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama masa kalktı.

Müzakere alanı tıkandığı zaman ben bir tarihçiyim, Lozan görüşmelerini babamın amcasının anlatımlarından bilirim. Elbette sertleşmeler, zıtlaşmalar, zaman zaman şu harekete varan tutumlar olur. Her şey güllük gülistanlık olmaz. Lozan'daki müzakereye baktığınızda herkes ortak nokta bulmak üzere. Biz orada 6 kişi, her birimizin birey olarak hayata bakışı, hayata baktığımız yerde problemlere çözüm anlayışı, çözüm anlayışımız, duruşumuz birbirinden farklı.

(Masadan ayrıldıktan sonra yaptığı basın açıklaması) Sertti, sert olmalıydı. O metni ben yazdım. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Sert olarak algılanabilir ama aslında net olmasına dikkat ettim. Çok netti. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Çeşitli şekilde tariflersiniz onu. Oradan çıkan sonuç şu; 'hayır, biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi bir tutum alınırsa o zaman net olursunuz. Ben kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim.

Şu anda sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı. Elbette liderlerle bir sorunumuz yok, başından beri destekleyeceğiz çıkan adayı. Popülaritesi yüksek milletin hadi hadi dediği 2 büyükşehir belediye başkanını da onun koşu partneri haline getirdi o masa.

Belediye başkanı görevi üzerinden yardım başka bir şey, ama bu işin içinde bu kampanyada ve sonrasında, kazanma halinden sonra taşın altına ellerini, gövdelerini koyacaklarının da ispatı lazımdı. Orada uzlaştık. Önce üçümüz uzlaştık.

Bu ülkede Tayyip Bey'le benim kapı arkasından görüşmeme ne gerek var. Ben o partinin başlangıçta kurucusuyum. Yürünecek yolu beğenmediğim için ayrıldım. Ben geri zekalı mıyım? Menfaatçi, oportünüst, Makyavelist birisi olsam niye ayrılayım? Ben hep ilkeler üzerinden ayrıldım.

Şu anda biz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımızı söyledik, dolayısıyla milletvekili olmayacağız. Ben kendi adıma söyleyeyim, milletvekili adayı olmaya kalksam bu işe inanmıyorum demektir. Sayın Mansur Yavaş ve sayın Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iş bizden biraz daha farklı. Başkan yardımcılığını sayın Kılıçdaroğlu atayacak. Burada iddialı olduğumuzu ileri sürmenin yolu biz milletvekili adayı değiliz.

O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez."