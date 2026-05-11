Saadet Partisi kongresinin iptali ve kayyım talebi reddedildi

Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava, Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Saadet Partisi'nin avukatları ile davacılar eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber ile avukatı katıldı.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Davacı tarafın avukatı, bilirkişinin verilen görev kapsamında raporunu sunamadığını öne sürerek, açtıkları davanın üye hak ve yükümlülüklerine ilişkin olduğunu bu sebeple davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Saadet Partisi avukatı ise davanın usulden reddedilmesi gerektiğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Davacıların temel tezi bazı il kongrelerinin vaktinde yapılmamasıdır. İddia edildiği gibi yokluk söz konusu değildir. Siyasi Partiler Kanunu'na göre eski delegelerin seçimi yapılabilir. Dava sübjektif çıkarla açılmıştır."

Saadet Partisi tarafı, davacıların delege itirazına ilişkin hususun Siyasi Partiler Kanunu'na göre dikkate alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu dava siyasi niyetle açılmıştır. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin davanın reddine hükmetti.

Ne olmuştu?

Saadet Partisi’nin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ile beraberindeki isimlerin açtığı davanın dilekçesinde, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep’in de bulunduğu çok sayıda il ve ilçede kongrelerin yasal süre içerisinde yapılmadığı öne sürülüyordu.

Davacılar, bu nedenle kongrede oy kullanan 1026 delegeden 789’unun delege niteliği taşımadığını savunarak, kongrenin hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini iddia ediyor ve iptalini istiyordu.