Saadet Partili isimden tepki: 'Her problemde Meclis'in toplantıya çağırılması doğru değil'

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, Saadet Partisi grubunun, deprem bölgesine ilişkin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp çağırmayacağını sorusunu yanıtladı.

Çalışkan, "Meclis'in tatilini uygun bulmadığımızı ve bu dönem çalışması gerektiğini ifade etmiştik. Ekonomi ve çevre gündemi ile ilgili Meclis iki defa toplantıya çağırıldı" diye konuştu.

Meclis'in yeniden çağırılıp deprem yaşayan bölgelere ilişkin sorunların gündeme getirilmesinin gündemlerinde olduğunu ifade eden Çalışkan, "Her problemde, akşamdan sabaha toplantıya çağırılmasını da doğru bulmuyoruz. Bu açıdan diğer siyasi partilerle de görüşerek, halkın ilettiği tepkileri değerlendirerek, Grup Başkanlığımız önümüzdeki günlerde bu konuda gerekli açıklamayı yapacaktır. Kesinleşmiş bir şey yok" şeklinde konuştu.