Ön-Sa Tekstil’de hak gaspına uğrayan işçiler bir araya geliyor

Ön-Sa Tekstil firmasının fabrikasında çalışan işçiler, faaliyetlerini durduran firmanın ücretlerini ödememesi nedeniyle haklarını aramak için Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE) ile iletişime geçtiler. Firmadan ücretlerinin ödenmesini talep eden işçiler, 3 ile 5 ay arasında alacakları bulunduğunu belirttiler.

Şirketin 2019-2020 yılları arasında faaliyet gösterdiğini söyleyen işçiler, Ön-Sa tekstil patronunun işçilerin içeride kalan maaşlarını ödemeden ortadan kaybolduğunu ifade ettiler.

Kod-3 ile işten çıkarıldıklarını belirten ve firma isminin birkaç yıl arayla değiştirildiğini aktaran işçiler, bilgileri olmadan işe giriş çıkışlarının da yapıldığını aktardılar.

PE ile iletişime geçtikten sonra mücadele etmeye başlayan işçiler, kıdem tazminatı, yıllık izin ücretleri ve maaş alacakları için arabuluculuk sürecini başlattıklarını ve Dersim’de haklarını alamamış Ön-Sa Tekstil işçileriyle birlikte mücadeleye başladıklarını belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, bu ve benzer hak gaspları yaşayan tüm emekçileri kendileriyle iletişime geçmeye davet etti.