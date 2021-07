Patronların Ensesindeyiz Ağı: Enerji işçileri yalnız değildir

EnerjiSa işçileri, toplu sözleşme sürecinde patron yanlısı tutumu nedeniyle sendikaları TES-İŞ'e tepki gösterirken, dün Ankara'da, bugün ise İstanbul'da eylemlere imza attı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, mücadele eden enerji işçilerine destek için bir açıklama yaparken, "Enerji işçileri yalnız değildir" dedi.

Yapılan açıklama şöyle:

ENERJİ İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR

Sabancı Holding’e bağlı EnerjiSA işçilerinin temsilcisi durumunda bulunan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ile şirket arasında TİS görüşmeleri devam ediyor. Pandemi döneminde dahi yüzde 47 kâr sağlamakla övünen Sabancı Holding, mesele TİS görüşmelerine geldiğinde işçilerin her türlü hakkından kısmaya, en düşük zam oranlarını dayatmaya çalışıyor. Yalılarından, yurtdışı tatillerinden pozlar vererek ceplerini dolduranlar, bin bir türlü risk altında alın teri döken Enerjisa işçilerini yoksulluğa, yokluğa mahkum etmeye çalışıyor.

Her TİS döneminde şirket yetkilileriyle karşı karşıya kalan işçiler, örgütlü oldukları TES-İŞ Sendikası’nın da uzlaşmacı tavrıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sendika Başkanı’nın gizli saklı şirket yetkilileriyle görüşmesi ve prensipte anlaştığının öğrenilmesi işçiler için bardağı taşıran son damla oldu. Birlikte ve yan yana yürümek istedikleri TES-İŞ Sendikası’nın bu tavrı yüzünden, sendikalarının önüne yürümek zorunda kaldılar. Yani patronlarına karşı vermeye çalıştıkları mücadelenin yanına bir de sendikayla mücadele eklendi ama bu durum enerji işçilerini yıldırmaya yetmedi.

Şimdi her türlü haksızlığa, ihanete rağmen kendi içlerinde örgütlenen enerji işçileri, Türkiye’nin her yerinde mücadeleyi büyütüyor. Kan emici patronların başında gelen Sabancı’lara söyleyecek sözümüz yok, onlarla kavgamız işçilerden çaldıkları zenginliklere el koyana kadar devam edecek. Ancak işçilerin örgütü olması gereken TES-İŞ’e çağrımız var, kimi temsil ettiğinizi unutmayın ve hakları için mücadele eden üyelerinizin yanında durun. Ne Sabancı’ya ne de kendi örgütleri olan sendikanın şirket yanlısı tutumlarına boyun eğmeyen işçiler, bugün saat 16:00’da bir sosyal medya eylemi örgütlüyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak #TesisUyelerineSahipCik hashtagiyle yapılacak bu eyleme destek olacağımızı ve enerji işçisi kardeşlerimizin her adımlarında yanlarında duracağımızı ilan ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]