Enerjisa işçileri TES-İŞ önünde eylemde

Enerjisa işçilerinin toplu sözleşme süreci devam ederken Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) genel başkanı işçilerin ve şube başkanlarının haberi olmadan işverenle görüşmeye gitti.
Görüşme sonrası "prensipte anlaştıklarını" söyleyen sendika başkanının açıklaması ardından işçiler yaşananlara tepki gösterdi. Sendika üyesi işçiler TES-İŞ’in genel merkez binası önünde toplandı.
İşçiler taleplerini toplu sözleşme masasında dillendirmediğini belirterek yönetimi istifaya çağırdı ve genel merkez binasına girdi.
İşçiler sendika önünde toplandı
Yönetimi istifaya çağıran işçiler genel merkez binası içine de girdi