Rütbeleri sökülen Sabri Uzun'dan açıklama: 'Gücümüzü halkımızdan alıyoruz'

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na destek paylaşımı yapan eski Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış ve rütbelerinin sökülmesine karar verilmişti.

Barış Terkoğlu, rütbelerinin sökülmesinin ardından konuya dair kendisine değerlendirmede bulunan Uzun'un açıklamasını Halk TV’nin YouTube kanalında yayınlanan B Yüzü programında okudu.

Terkoğlu'nun aktardığına göre Uzun'un açıklaması şöyle:

"İçinde bulunduğum şartlar, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı günün şartlarından kötü değil. O 8 Temmuz 1919 günü üniformayı çıkarttı, gücünü milletinden aldı. Ona mareşal, gazi ünvanını TBMM verdi. Biz gücümüzü, tenekeden, rütbeden değil, halkımızdan alıyoruz."