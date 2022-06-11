Kaftancıoğlu'ndan Sabri Uzun'un rütbesiyle ilgili karara tepki

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na destek paylaşımı yapan eski Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda Uzun'un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verilmişti.

Kaftancıoğlu kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu haberi alıntılayan Kaftancıoğlu paylaşımında, "Herkes şuna emin olsun ki; CHP iktidarında fikrine katılmasak bile, bir kişi bile fikrini açıkladığı için mağdur edilmeyecek… İktidardaki kötülüğün mağdur ettiği sayısız kişinin ise mağduriyeti giderilecek!" ifadesini kullandı.