Sabri Uzun'a 'Canan Kaftancıoğlu' soruşturması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezalarını onamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında idari soruşturma başlattı.

Uzun, "Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" demişti.