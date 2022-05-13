Emniyet karıştı: Sabri Uzun'a resmi hesaptan Canan Kaftancıoğlu yanıtı

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay tarafından hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Uzun paylaşımında "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise Uzun'un sözlerine resmi hesabından yanıt verdi. EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı” ifadelerine yer verildi.