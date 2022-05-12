Kaftancıoğlu: Şimdiden umudu büyütme inadımın cezalarını düşünmeye başlasınlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın kararının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı önündeki buluşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Şimdi, bir kez daha O ve şürekası düşünsün:) #İnadınaUmut" diyen Kaftancıoğlu şunları kaydetti:

"Korku bir duygudur, korkaklık ise kabul edilemez ama sadece bir duygu değil. umut bir eylem örgütlü bir direniştir. Yaşamın bambaşka halidir.

Umudu örgütlemek için ismimin önünde bir sıfata bir unvana ihtiyaç olduğunu sananlara inat nerede olduğumdan, sıfatlardan, unvanlardan bağımsız bir şekilde umudu hep birlikte örgütleyecek iktidardaki kötülüğü def edeceğiz.

Bugün kararlılığım ve inancım daha fazla arttı. Şimdiden umudu büyütme inadımın cezalarını düşünmeye başlasınlar!

O yüzden şimdi o ve şürekası düşünsün bir kez daha. Korkaklar, kaygılılar, umuttan, doğan güneşten anlamayanlar düşünsün.

Umudu büyütmeye, umudu örgütlemeye devam.

Merhaba biz.

Merhaba doğan güneş.

Merhaba özgür gelecek.

Merhaba inadına daha fazla umut"