Canan Kaftancıoğlu'na destek tweeti atan Sabri Uzun’un rütbesi söküldü

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na destek paylaşımı yapan eski Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma sonucunda Uzun'un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un polis kimliği ve silahı da geri alınacak.