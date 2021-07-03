Rusya'nın 'Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi' kabul edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün devlet yasal bilgi portalında yayınlanan ilgili kararname ile güncellenmiş bir Rus Ulusal Güvenlik Stratejisini onayladı.

"Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Stratejisi", ilk olarak 1997'de oluşturuldu ve sürekli olarak güncellendi.

Dolar kullanımı azaltma hedefi

Söz konusu yeni "Rusya Ulusal Güvenlik Stratejisi" kapsamında Rusya'nın son yıllarda dış yaptırım baskısına "dayanma kabiliyetini gösterdiğini" ifade edilirken ekonominin kilit sektörlerinde ithalata bağımlılığı azaltma çalışmalarının devam edeceğini belirtiyor.

Belge, Rusya'nın dış ticaretinde doların kullanımının azaltılmasını ülkenin ekonomik güvenliğini sağlamanın yollarından biri olarak görüyor.

NATO ve nükleer silahlar

Aynı zamanda NATO'nun savaşta nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin tartışmalarına da işaret eden kararlar, bu gelişmenin "Rusya'nın karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini artırmaya hizmet etmekten başka bir işe yaramadığını" öne sürüyor.

Belge, "Jeopolitik istikrarsızlık ve çatışmanın büyümesine, devletlerarası çelişkilerin yoğunlaşmasına, askeri güç kullanımı tehdidindeki bir artış eşlik ediyor" ifadeleri içeriyor. Putin'in imzaladığı kararlar silah kontrolü alanındaki mevcut uluslararası kurum ve anlaşmaların tükendiğine ve ortadan kaldırıldığına işaret ederken "koşulsuz liderliklerini kaybeden ülkelerin" kendi kurallarını dikte etmek için, haksız rekabet araçlarıyla, tek taraflı yaptırımlar uyguladıklarını veya diğer ulusların iç işlerine açıkça müdahale ettiklerini belirtiyor.

Kararlar, Rusya'nın "egemenliğini veya toprak bütünlüğünü tehdit etmeye çalışan aktörlerin" düşmanca faaliyetlerini bastırmak veya önlemek için hem simetrik hem de asimetrik araçların kullanımının meşruiyetini vurguluyor.

Çin ve Hindistan ilişkileri vurgusu

Güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi, Asya-Pasifik'te bağlantısız bir temelde bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik mekanizmalar oluşturmak amacıyla, Rusya'nın dış politika öncelikleri listesinde Çin ve Hindistan ile stratejik işbirliğinin genişletilmesini öngörüyor.