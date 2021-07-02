'Rusya, İran nükleer anlaşmasının 14 Temmuz'dan önce yürürlüğe girmesini bekliyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (İran Nükleer Anlaşması) dönüşüne ilişkin müzakerelerin anlaşmanın altıncı yıldönümü olan 14 Temmuz'a kadar başarıyla tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Zaharova, Viyana'daki İran nükleer anlaşmasına ilişkin görüşmelerde büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyleyerek "Bu üç ay içinde, heyetler Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı yeniden kurma sürecinin parametrelerini ve yöntemlerini koordine etmede önemli ilerleme kaydetmeyi başardılar. Ayrıca [taraflar] ilgili taahhütlerin nasıl resmileştirileceğini ve kontrollerinin nasıl sağlanacağını analiz etmenin yanı sıra ABD ve İran'ın yapacakları hamlelerin tepkisini ve sırasını belirlemeyi başardılar" dedi.

Zaharova, bu arada ABD'den "İran'a baskı politikasından" vazgeçme yönünde herhangi bir pratik hamle görülmediğini de sözlerine ekledi.

İran nükleer anlaşması, ABD'nin Mayıs 2018'de tek taraflı olarak çekilmesi ve Washington'un Tahran'a yönelik tek taraflı petrol ihracatı yaptırımlarının ardından çökmüştü.

İran, başta AB devletleri olmak üzere diğer tüm katılımcıların ekonomik alandaki bazı yükümlülüklerini görmezden geldiklerini ve bu nedenle anlaşmanın mevcut şekliyle anlamsız hale getirildiğini savundu. İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini kademeli olarak azaltmaya başladığını açıklamıştı.

İran ve beş ülke, Nisan ayından bu yana Viyana'da İran nükleer anlaşmasını orijinal şekline döndürmek için yüz yüze görüşmelerde bulunuyor. ABD görüşmelere gayrı resmi düzeyde dahil oluyor.