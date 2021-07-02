YouTube'dan Fahrettin Altun'a sansür: Nefret söylemi

YouTube, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Şehit Diplomatlar Sergisi"ndeki konuşmasını nefret söylemi gerekçesiyle Ülke TV'nin hesabından kaldırdı.

Altun, YouTube'un, konuşmasının kaldırmasına tepki göstererek, "Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor" ifadelerini kullandı.