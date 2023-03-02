Rusya’nın Ukrayna sınırında bir köye baskın: Rehin alınanlar var

Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alan bir köyde hareket halindeki bir araca ateş açıldığı ve bir dükkanda birkaç kişinin rehin alındığı belirtildi.

Lubeçane köyü, Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alıyor.

TASS'ın haberine göre Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Lubeçane köyüne Ukraynalı bir sabotaj grubu tarafından baskın düzenlendiğini belirtti.

Ukrayna topraklarından giren bir sabotaj grubunun hareket halindeki bir araca ateş açtığını belirten Bogomaz bir kişinin öldüğünü ve 10 yaşında bir çocuğun yaralandığını duyurdu.

Telegram hesabından açıklama yapan Vali Bogomaz Rusya silahlı kuvvetlerinin sabotaj grubunu etkisiz hale getirmek için tedbir aldığını kaydetti.

Bogomaz Ukrayna ordusunun da bölgeye İHA ile bir saldırı düzenlediğini, saldırıda Suşani köyünde bir yerleşim binasında yangın çıktığını duyurdu.

Rusya acil durumlar servislerinin yetkilileri, Sputnik'e yaptığı açıklamada “İlk belirlemelere göre Lubeçane köyündeki bir dükkanda birkaç kişi rehin alınmış durumda” dedi.

Yetkililer, 6 kişinin rehin alındığını düşündüklerini kaydetti.