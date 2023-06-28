'Rusya'nın tahıl anlaşmasından ayrılma olasılığı yüksek'

Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın süresi Temmuz ayında doluyor. Anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sürdürülen görüşmeler konusunda bilgisi olan bir kaynak, Sputnik'e verdiği demecinde “Umut verici bir gelişme yok, Rusya’nın anlaşmadan ayrılma olasılığı hâlâ çok yüksek” dedi.

Anlaşmanın Rusya tahılıyla ilgili olan kısmının yerine getirilmesi adına Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin Rusya ve Batı ülkeleriyle görüşmeyi sürdürdüğünü kaydeden kaynak, “Söz konusu görüşmelerde Batılı meslektaşlarımızı tahıl anlaşmasıyla ilgili olumsuz süreçler yaşanması halinde bunun tarım ürünü fiyatlarının artmasına ve genel olarak da ihtiyacı olan ülkelerde gıda güvenliği konusunda büyük sorun yaşanmasına sebep olacağı konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Temmuz 2022’de üstünde mutabık kalınan tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi, uzatılmaması halinde 18 Temmuz’da son bulacak.