Bahçeli: Rusya'daki Rus ruletini Putin kazanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, bu yılın ilk 6 ayında "hüzünlü ve sevinçli günlerin yaşandığını" belirterek, şunları söyledi:

"Bunların başında hepinizin hatırlayacağı gibi 6 Şubat'ta 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan 50 bini aşkın vatan evladının şehit, 117 bin vatan evladının yaralandığı acılı günlerden geliyoruz. Bunun yanında iki önemli olay da yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 14 Mayıs'ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri sonra 28 Mayıs'ta yaşanmış Cumhurbaşkanlığı seçimini de idrak ediyoruz. Böyle bir süreç içinde Türkiye'de artık seçimler son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi içinde istikrara kavuşturmuştur. Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır."

Bahçeli, 2023'ün ikinci 6 ayı ile 2024'ün ilk 6 ayı arasında siyasette iki önemli olayın yaşanacağını kaydetti.

Yasa gereği siyasi partilerin en az 2, en fazla 3 yıl içinde olağan kongrelerini yapacaklarını ifade eden Bahçeli, ikinci olayın da 2024 yılı mart ayında gerçekleştirecek Mahalli İdareler Seçimi olduğunu dile getirdi.

Siyasi partilerin kendilerini mahalli idareler seçimlerine hazırlamak durumunda olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken bir konu üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Mademki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. Yani siyasi partilerin normal süreç içinde yasanın öngördüğü, gönül vermiş insanlarının hedeflediği yolda gayet olgun karşılıklı bir saygı içinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalarında yarar vardır. Bu bugünler için çok önemli bir konudur. Buna dikkat etmek lazımdır."

'Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır'

Türkiye'nin çevresinde sıcak iklimlerin de bulunduğunu anlatan Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bunlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tabii küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'yla Rusya savaşı devam ederken barış yolunda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, bütün batı ülkeleri destek verip, gayret göstermesi gerekirken şimdi Rusya Federasyonu'nda yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler.

Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu tabirin altını çiziyorum. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet, Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine bu savaş ortamında heves etmesin. Dünyada barışa ihtiyacı var, birliğe ihtiyaç var, mutluluğa ihtiyaç var, sevgiye ve saygıya ihtiyaç var."

MHP kongresi erkene alınacak mı?

Bir gazetecinin 2024 yılı Mart ayında yapılacak MHP kongresinin öne alınma durumunun olup olmadığını sorması üzerine Bahçeli, partisinin yetkili organlarının mahalli idareler seçimlerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ötelemeyeceğimize göre erken mi yapalım, yoksa zamanında mı yapalım? Erken yapalım dersek seçimin başladığı tarihten önce olması lazım. Zamanında dersek de biz daha evvelden 18 Mart 2018'de yaptığımız için şimdi 17 Mart pazara rast geliyor. 17 Mart'ta 2024'te kurultayımızı da yapmak durumundayız. Bu yasanın öngörmüş olduğu hedeftir. Bunu yapmak mecburiyetindesiniz."

Merdan Yanardağ açıklaması

Bahçeli, bir gazetecinin tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrıda bulunduğunu hatırlatması üzerine, "Bizim gündemimizde öyle bir konu yok. İhanetin serbestisi olmaz" dedi.