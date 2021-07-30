Rusya'nın ardından Ukrayna da Türkiye'ye uçak gönderiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki orman yangınları hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

"Arkadaşım Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük çaplı yangınlar nedeniyle en içten taziyelerimi ilettim. Ukrayna, Türkiye'ye gerekli tüm yardımı sağlayacaktır" diyen Zelenskiy, "İtfaiye uçağımız yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı bu zor zamanda dost Türk halkıyla birlikte olacaktır" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'yse Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında iki An-32P yangın söndürme uçağı mürettebatı göndereceklerini açıkladı.

Daha önce Rusya'dan da 3 adet Be-200 uçağı gelmişti. Ülkede çıkan yangınlara karşı müdahalede şimdiye kadar söz konusu üç uçak yer alıyordu.