Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu: Bodrum'dan 100'e yakın Rus turist tahliye edildi

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Bodrum'un Kumbahçe mahallesinden tahliye edilen yaklaşık 100 Rus turistin geçici olarak diğer otellere yerleştirildiği belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı açıklamada, "Bodrum'un çok sayıda otelin bulunduğu Kumbahçe mahallesinde saat 15.00 sıralarında ciddi bir yangın meydana geldi. Yetkililer, yerel sakinler ve turistlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla tahliyelere başladı. Turistlerin bir kısmı deniz yoluyla şehir merkezine ulaştırıldı. Mahalleden ayrılanlar arasında tur operatörleri aracılığıyla tatile gelen 100’e yakın Rus vatandaşı da bulunuyor. Geçici olarak başka otellere yerleştirilen turistlerin tüm ihtiyaçları karşılanacak" denildi.