Rusya'dan uyduyu füzeyle vurduğuna yönelik ABD iddiasına yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin, uydulardan birinin füzeyle imha edilerek yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bulunan bir astronotun hayatının riske atıldığı yönünde Moskova'yı hedef alan suçlamasına yanıt verdi.

Sputnik'in aktardığına göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, uydulardan birinin, dün füze atışıyla vurulduğu bilgisi doğrulandı.

Açıklamada, uydunun "işlevini yitirmiş olmasına rağmen yörüngede yer işgal eden ve uzay çöpü olarak sınıflandırılan" uydulardan biri olduğu belirtilirken, Rusya'yı sorumsuz davranmakla suçlayan ABD'nin kendisinin de yörüngede harp silahı denemeleri gerçekleştirdiği ve bu konuda iki yüzlü davrandığı kaydedildi.

Bakanlık yetkilileri, 1982’den beri yörüngede bulunan Tselina-D isimli Sovyet uydusunu imha için gerçekleştirdikleri denemenin, UUİ'de görevli personel için risk oluşturduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Savunma yetkilileri ayrıca, uzaya silah yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeren BM kararını bloke ediyor olması nedeniyle de ABD’nin yönelttiği suçlamaları ‘iki yüzlülük’ olarak gördüklerini belirtti.

Açıklamada daha önce ABD, Çin ve Hindistan’ın da uzay boşluğunda Rusya’nınkine benzer denemeler gerçekleştirdiği kaydedildi.