Rusya'dan, Ukrayna'nın 'göçmenleri yok etme' tehdidine yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun "göçmen kılığında sabotajcıları yok etme" şeklindeki açıklamasını kınadı.

Daha önce, Belarus-Polonya sınırındaki göç krizine ilişkin Ukrayna'nın 61. Ayrı Piyade Jaeger Tugayı'nın (AFU) basın servisi, ordunun Ukrayna'ya gitmeye çalışırken "sözde göçmenleri" yok edeceğini duyurdu. Tepkilerin ardından açıklama geri çekildi ve "mültecilere karşı silah kullanmayı düşünmedikleri" şeklinde ayrı bir açıklama yayımlandı. Tugay ayrıca, "düşmanın" keşif gruplarının, yok etmeyi planladıkları göçmenler gibi davranabileceğini de öne sürdü. "Düşman"ın kim olduğuysa net olarak ifade edilmedi.

Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada "Yok etmeyi öğrendiler. Elleri alıştı. Bu doğru, Ukrayna Rusya değil, Avrupa'dır" dedi.

Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, göçmenlerin Belarus-Polonya sınırını aşması durumunda Ukrayna'nın yeterli şekilde hareket edeceğini, yeterli güç ve araçların bulunduğunu söyledi.

Haftanın başından bu yana, Polonya'yla Belarus arasındaki sınır gerginliği binlerce insanın arada kalmasıyla arttı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan gelen insanlar AB tarafına geçmek isterken Polonya kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaşıyor.

Polonyalı yetkililer sınırları korumak için yaklaşık 16 bin asker ve polis gönderdi.