Rusya'dan Ukrayna'nın Bayraktar SİHA'larını kullanmasıyla ilgili yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın doğusunda Türkiye yapımı Bayraktar SİHA’larının kullanımını da içeren yeni gerilime ilişkin, Kiev’in, Rusya’yı askeri eylemler içine çekmek için Donbass’ta provokatif bir durum yaratmaya çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamaları sırasında Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbass’daki duruma ilişkin, “Evet, durumda kötüleşme mevcut. Provokatif bir durum yaratma, milis güçlerini karşılık vermeye itme ve Rusya’yı güç kullanımını içeren eylemlerin içine çekme teşebbüsleri gözlemlemekteyiz” değerlendirmesini yaptı.

'Hangisinin kendileri için kârlı olacağının muhakemesini yapıyorlar'

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, Ukrayna’nın doğusunda Türkiye’den satın alınan Bayraktar SİHA’larının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin yapılan çelişkili açıklamalar sorulunca da şunları söyledi:

“Ukrayna Silahlı Güçlerinin Komutanı bu silahların kullanıldığını söylüyor, Savunma Bakanıysa böyle bir şey olmadığını belirtiyor. Bana öyle geliyor ki Ukrayna’da şu anda Minsk anlaşmalarını doğrudan ihlal etmek suretiyle bombardıman düzenleyerek ne kadar havalı olduklarını göstermenin mi, yoksa Minsk anlaşmalarına hâlâ uyduklarını beyan etmenin mi kendileri için daha kârlı olacağının muhakemesini yapıyorlar.”

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaları sonlandırmak adına Normandiya formatında yeni bir bakanlar toplantısının yakında yapılmasına ihtimal verip vermediği sorusu karşısındaysa Lavrov, “Bize gereken, toplantı düzenlemiş olmak için toplantı düzenlemek değil” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı daha önce, yeni toplantı konusunda Normandiya dörtlüsünün üyelerine teklif ilettiklerini söylemiş, söz konusu toplantıda Donbass konusunda kapsamlı bir konuşma yapmayı planladıklarını belirtmişti.

Kommersant gazetesiyse o dönem, Normandiya dörtlüsü ülkelerinin liderlerinin, görüşmenin yapılması konusunda mutabık kalamadıklarını yazmıştı. Normandiya formatındaki görüşmeler Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’yı içeriyor.