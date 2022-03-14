Rusya'dan Ukrayna'da öldürülen ABD'li gazeteciye dair açıklama

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'li muhabir Brent Renaud’un öldürüldüğü Irpin kentinin Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin toplantısında, ABD'nin BM Temsilci Yardımcısı Richard Mills’in Renaud’un ölümünden Rusya ordusunu sorumlu tuttuğunu belirtmesi üzerine konuşan Nebenzya konuya dair şöyle dedi:

“Amerikalı meslektaşım, gazeteci Brent Renaud'un Irpin'de Rus kuvvetleri tarafından öldürüldü şeklinde bahsetti. Çatışmada ölen herkes için üzülüyoruz. İki konuyu netleştirmek istiyorum. Birincisi, o gazeteci değil. Bu, New York Times tarafından da hemen yalanlandı. Oysa internette asıl faaliyetinin hiçbir şekilde gazetecilik veya film yapımı olmadığı bilgisi dolaşıyor. Bu bilgiye serbest erişilebiliyor.

İkincisi de Irpin tamamen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna bölge savunma birlikleri tarafından kontrol ediliyor. Olaydan sağ kurtulan Renaud’un iş arkadaşının sözlerine bakılacak olursa onların bulunduğu otomobile tam da bu kişiler ateş açtı."