Kiev polisi: Bir ABD'li gazeteci Ukrayna'da öldürüldü

Ukrayna'da Kiev Bölgesi Emniyet Müdürü Andrew Nebytov, daha önce ABD'li New York Times (NYT) gazetesinde görev yapmış olan Brent Renaud adlı muhabirin başkent yakınlarındaki İrpin'de vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.
Facebook hesabından açıklama yapan Nebytov, başka bir NYT gazetecisinin de yaralandığını ifade etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan NYT, Renaud'un Ukrayna'da öldüğünü doğrularken, gazetecinin halihazırda NYT adına çalışmadığını bildirdi. Renaud'un geçmiş yıllarda gazete için film yapımcısı olarak çalıştığını duyuran gazete, Renaud'un Ukrayna'ya NYT adına gitmediğini açıkladı.
Konuya ilişkin Rusya'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.