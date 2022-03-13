Güncelleniyor: Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 18. gününe girdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "Dış Yardımlar Yasası" kapsamında, Ukrayna'ya 200 milyon dolar daha savunma yardımı yapılması talimatı verdiği aktarıldı. Söz konusu yardım, ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 200 milyon dolar değerinde teçhizat ve askeri eğitimleri içerecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, savaşa ilişkin dün yeni bir konuşma yaptı. Rusya’nın saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanacağını savunan Zelenskiy "Rus işgalcileri bize boyun eğdiremezler. Öyle bir güçleri yok, öyle bir inançları yok. Sadece şiddete dayanıyorlar. Sadece teröre dayanıyorlar. Sadece çok sayıda silahları var. Ama işgalcilerin doğal bir temeli yok. İnsanlar mutluluğu hissedebilsinler ve hayal kurabilsinler diye. Organik olarak hayatı normale döndüremezler! Rusya'nın yabancı bir ülkeye geldiği her yerde, hayalleri imkansız olur" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Ukrayna güçlerinin Donbass'a bağlı Volnovaha hastanesine ateş açtığı belirtildi. Saldırı sonucunda en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Savaşın 18. gününde öne çıkan gelişmeler gün boyu haberimizde...