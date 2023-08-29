Rusya’dan Suriye’de hava saldırısı

Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, 28 Ağustos günü Rus hava güçlerinin Nusra Cephesi’ne ait tesislere yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rus yetkili, saldırıda, silahlı birimlerin ve iki komuta merkezinin hedef alındığını kaydetti.

Kulit, ayrıca, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait uçakların ve İHA’ların son 24 saat içinde çok sayıda ihlal yaptığını belirtti.

Rus saldırıları, ABD Kongresi'nin üç üyesinin Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye destekli cihatçıların kontrolündeki bölgeyi ziyaret ettikleri sıralarda yaşandı. ABD'li Cumhuriyetçi kongre üyeleri French Hill, Ben Cline ve Scott Fitzgerald Suriye'ye Türkiye üzerinden, Bab el Selam sınır kapısından girmişlerdi.