ABD Kongre üyelerinden Suriye'de cihatçılara ziyaret: Türkiye üzerinden geçtiler

ABD Kongresi'nin üç üyesi dün Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye destekli cihatçıların kontrolündeki bölgeyi ziyaret etti.

Sözkonusu ziyaret ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısında cihatçıların kontrol ettiği bölgelere desteğini artıracağının bir sinyali ve Ankara'ya da Şam ile normalleşmesine karşı bir mesaj olarak yorumlanıyor.

AFP'nin haberine göre ABD'li Cumhuriyetçi kongre üyeleri French Hill, Ben Cline ve Scott Fitzgerald Suriye'ye Türkiye üzerinden, Bab el Selam sınır kapısından girdiler. Burada "Özgür Suriye'ye hoşgeldiniz" yazılı pankartla karşılanan ABD'li heyetin Halep'in Azez kentinin kuzeyinde bir hastaneyi ziyaret ettiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yöneticisi Rami Abdülrahman ABD'li heyetin, "ABD'de tartışmalara yol açmamak için" HTŞ tarafından kontrol edilen Cinderes'e kadar ilerlemediğini duyurdu.

ÖSO'ya yakın Beyaz Baretliler de bir açıklama yaparak ABD'li heyetin kendilerini ziyaret ettiğini, ziyarette 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölge için sınırdan geçen yardımın devamının öneminin vurgulandığını duyurdu.

Beyaz Baretliler'in açıklamasına göre ABD'li heyetle yaptıkları görüşmenin gündeminde Suriye hükümetinin akaryakıt desteklerini sona erdirmesinin ardından geçen hafta ülkenin güneyinde başlayan hükümet karşıtı protestolar da vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ya da Beyaz Saray'dan sözkonusu ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.