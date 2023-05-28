Rusya'dan seçime ilişkin ilk yorum: 'Günün kelimesi sürekliliktir'

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'in haberine göre; Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "seçimlerde vatandaşların sürekliliği tercih ettiklerini, bunun bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için önemli olduğunu" iddia etti.

Kosaçev, “Görünen o ki, süreklilik ile öngörülemezlik arasındaki seçimde Türk seçmen, oldukça kendinden emin bir çoğunluk tarafından ve en az bu kadar önemli olan güçlü bir katılımla ilkini tercih etti. Günün kelimesi sürekliliktir” ifadelerini kullandı.