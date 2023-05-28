Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan verilere göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda önde olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Oktay'ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım şöyle:

"Aziz milletimiz, 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak Yok, Yola Devam' demiştir.

Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."