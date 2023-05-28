Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan Güçlü Türkiye olmuştur' dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan verilere göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda önde olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Oktay'ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım şöyle:

"Aziz milletimiz, 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak Yok, Yola Devam' demiştir.

Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

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