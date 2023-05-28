Meclis Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan 'Erdoğan kazandı' mesajları

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda YSK ve ajansların verilerine göre Erdoğan'ın öne geçmesinin ardından AKP cephesinden tebrik mesajları paylaşılmaya başlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle yeniden büyük Türkiye yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun" dedi.