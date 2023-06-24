Rusya'dan Prigojin'in ayaklanma çağrısı sonrası özel yayın: 'Görüntüler sahte'

Rus devlet televizyonunda, Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeniy Prigojin'in saldırı iddiası ve ayaklanma çağrısı sonrası özel yayın yapıldı.

Yayında, Progojin’in yayınladığı görüntülerin sahte olduğu ifade edildi.

Yayın sırasında, Prigojin’in, Wagner’in cephe gerisindeki bir kampına Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini iddia ettiği saldırının ‘kanıtı’ olarak yayınladığı görüntülerin sahte olduğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Prigojin’in bu iddiasını Rusya Savunma Bakanlığı da yalanlanmıştı.