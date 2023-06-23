Wagner kurucusu 'Rusya ordusu birliklerimizi vurdu' dedi, isyan çağrısı yaptı

Rusya ordusunun, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu iddia edildi.

Wagner yöneticisi Yevgeniy Prigojin adına sosyal medyada yayılan iddialara göre, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvetlerin bulunduğu bölgeden, şirketin kampına füze saldırısı düzenlendi. İddia, Ukrayna ve ABD medyası tarafından hızla paylaşıldı.

Wagner yöneticisi savaş ilan etti

Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün aktardığına göre, Wagner kurucusu Prigojin, Rusya Savunma Bakanlığı'na savaş ilan etti. Uzmanların Prigojin'in ve destekçilerinin tavrının bir darbe girişimi olduğunu duyurduğu aktarıldı.

Enstitü'nün aktardığına göre, PMC Wagner Komutanlar Konseyi şu kararları aldı ve duyurdu:

"Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı.

Askerlerin hayatını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz.

Bugün onlarca, on binlerce Rus askerinin hayatını mahveden adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak.

Karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz. Ve başımızın üzerinde gördüğümüz herhangi bir havacılık da yok edilecek.

Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. İdeal olarak, yolumuzdakiler dışarı çıkmıyor.

Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz.

Cumhurbaşkanlığı makamı, Hükümet, İçişleri Bakanlığı, Rosgvardia ve diğer departmanlar eskisi gibi çalışmaya devam edecek.

Rus askerlerini yok edenlerle hesaplaşacağız. Ve cepheye geri döneceğiz.

Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek."

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaparak, söz konusu iddiaları reddetti.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yevgeniy Prigojin adına sosyal medyada yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” denildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu ordusu, özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alanda, Ukrayna güçleriyle cephe hattında askeri görevlerini yerine getirmeyi sürdürmektedir” ifadelerine de yer verildi.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Prigojin üzerinden ortaya atılan iddiaların farkında olduğunu ve konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

FSB soruşturma başlattı

Rusya'nın istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi (FSB), yaşananların ardından Prigojin hakkında soruşturma başlattı. FSB, Prigojin hakkında ‘askeri ayaklanma çağrısı yapma’ suçlamasında bulundu.

Rus şirketlerin hissesinde düşüş

Prigojin'in açıklamalarının ve FSB'nin soruşturma kararının ardından Rus şirketlerin hisselerinde gözle görülür düşüş yaşandı.

Wagner birlikleri ve Rusya ordusu, Donetsk'te bulunan Bahmut'taki çatışmalarda birlikte yer almışlardı.