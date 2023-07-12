Rusya'dan NATO ve G7'ye 'Ukrayna' uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna için açıklamaları beklenen güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyardı.

Sputnik'in aktardığı habere göre Peskov, “Zira bu garantiler Rusya’nın güvenliğini ihlal edecekler ve bu sebeple olumsuz sonuçlara neden olacaklar, Avrupa’yı yıllar boyu oldukça tehlikeli bir yer haline getirecekler” dedi.

Kremlin Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna’ya nasıl bir güvenlik garantisi verirlerse versinler bu ülkeler fiilen güvenliğin bölünmezliği prensibini gözardı etmiş olacaklar. Yani Rusya Federasyonu’nun güvenliğini bozacaklar. Bunu yapamazlar. Yaparlarsa da bunun orta ve uzun vadede, hatta kısa vadede çok ama çok negatif sonuçları olur.”

'NATO kararları Rusya'nın inancını sarsmayacak'

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ise Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO Zirvesini değerlendirdiği açıklamasında Ukrayna'ya müdahalesinin süreceğini kaydetti.

Zirveye ilişkin, “Bir delil ortaya koymadan Avrupa’nın güvenlik mimarisindeki krizin suçunu bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar” yorumunu yapan Antonov “Zirvede alınan saldırgan kararlar Rusya’nın, eylemlerinin doğruluğuna inancını sarsmayacak. (Ukrayna’da sürdürdüğümüz) özel askeri operasyonun hedeflerinin tamamıyla yerine getirileceğinden asla şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Vilnius’taki zirvenin ilk gününde NATO’nun doğu sınırlarına, yani Rusya sınırları yakınına 300 bin asker konuşlandırılmasını içeren bir plan onaylandı. Ayrıca ittifakın savunma harcamalarının ciddi ölçüde artırılması ve gayrisafi yurtiçi hasılanın en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayrılması konusunda anlaşıldı.