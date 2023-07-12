Çin'den NATO'ya Pasifik uyarısı: Kararlı bir karşılık bulur

Çin'in Avrupa Birliği misyonundan yapılan açıklamada NATO'nun "Asya-Pasifik bölgesine doğru doğuya ilerlemesi"ne Pekin'in kesinlikle karşı çıktığı belirtildi.

Açıklamada Pekin'in haklarını tehdit edecek herhangi bir adıma karşı kararlı bir yanıt verileceği uyarısında bulunuldu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildirideki Pekin'le ilgili değerlendirmelerin Çin tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, Pekin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya ilişkin çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyacağı bildirildi.

Açıklamada "Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını tehlikeye atan herhangi bir eylem kararlı bir yanıt bulacaktır" denildi.

NATO'nun bildirilerinde defalarca yinelenen "nükleer ittifak" olma beyanının da Asya-Pasifik bölgesinde sadece gerilimin artmasıyla sonuçlanacağını bildiren Pekin, bunun derin bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

'Pekin'e yönelik kışkırtıcı adımları durdurun'

Çin Dışişleri Bakanlığı da NATO'yu Pekin'e yönelik temelsiz suçlamalarına son vermeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Vınbin "NATO'yu Çin'e yönelik asılsız suçlamaları ve kışkırtıcı açıklamaları durdurmaya, Soğuk Savaş zihniyetinin hatalı konseptini ve mutlak güvenlik arayışındaki yaklaşımını terk etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin askeri ittifakların üzerinde ve NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerden farklı olduğunu kaydeden Vang "Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler, çatışmama ve üçüncü taraflara karşı hedef almama ilkelerine dayanmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş'ın askeri-politik ittifak modelini aşarak büyük güçler arasındaki ilişkilerin bir modeli haline geldi."

Vilnius'ta bugün ikinci gününde devam eden NATO Zirvesi'ne ABD'nin Pasifik'te Çin'e karşı müttefikleri Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda da katılıyor.