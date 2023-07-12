KDHC'nin balistik füze fırlattığını duyuran Güney Kore'den NATO toplantısında mesaj

Japonya ve Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, KDHC'nin başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore ordusunun, izleme ve teyakkuzunu güçlendirdiği ve ABD ile yakın işbirliği içinde tam bir hazırlık halini sürdürdüğü vurgulandı.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da KDHC'nin balistik füze fırlattığı, füzenin yerel saatle 11.13'te, kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğü ifade edildi.

Bakanlık, "kıtalararası balistik" şeklinde nitelediği füzenin 6 bin kilometre irtifaya ulaştığı ve havada 1000 kilometre yol kat ettiğini bildirdi. Füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarına yönelik olası hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, açıklamasında, füze denemesini kınadı ve "balistik füze fırlatmak bölgenin barış ve güvenliğine tehdittir" dedi.

NATO toplantısındaki Güney Kore Devlet Başkanı'ndan açıklama

Halihazırda NATO toplantısı için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, füze denemesinin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) acil toplantısı düzenledi.

Yoon, KDHC'nin fırlattığı füzenin "gayrimeşru" olduğunu ve bunun "bedelinin ödetileceği" açıklamasında bulundu.

Yoon'un, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey'in nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için kurmakta anlaştıkları Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) güçlendirilmesi talimatı verdiği bildirildi.