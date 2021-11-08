Rusya'dan NATO gemilerinin girdiği Karadeniz'de tatbikat

Rusya Karadeniz Filosunun basın ofisinin açıklamasına göre küçük denizaltı karşıtı savaş gemileri tarafından tatbikatlar başladı.

Tatbikatlar, iki ABD savaş gemisi, Mount Whitney ve güdümlü füze destroyeri Porter'in Karadeniz'e girmesini takiben meydana geldi.

ABD 6. Filosu daha önce, savaş gemilerinin bölgedeki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla ortak operasyonlar için Karadeniz'e konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Rusya'nın tatbikatına küçük denizaltı karşıtı savaş gemileri Yeisk ve Kasimov'ın yanı sıra bir Ka-27M denizaltısavar helikopteri katıldı.