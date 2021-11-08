Rusya: Karadeniz'deki ABD savaş gemileri sınır gücümüzü test ediyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'e gönderilen ABD ve NATO savaş gemilerinin Rusya'nın Karadeniz sahillerinde ve güney sınırındaki gücünü test etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir TV programında açıklamalarda bulunan Şoygu, bölge dışındaki ülkelerden Karadeniz'e gönderilen savaş gemilerinin uzun menzilli hassas silahlar taşıdığını, bu gemilerin "turistik tur" için Karadeniz'e gelmediklerini kaydetti.

Sözkonusu gemileri doğal olarak takibe aldıklarını belirten Rusya Savunma Bakanı, bu gemilerin her an bir provokasyona imza atma olasılıklarının olduğunu, bunu önlemek zorunda olduklarını vurguladı.

Şoygu Karadeniz'deki ABD ve NATO savaş gemilerinin faaliyetlerini "Ne kadar hazırlıklı olduğumuzu, Karadeniz kıyısında ve genel olarak ülkemizin güneyinde sistemimizi ne kadar etkin kurduğumuzu test etmek için sürekli bir girişim" olarak niteledi.

Bu tür girişimlerde ABD'nin yalnız olmadığını da belirten Şoygu "Anladığım kadarıyla komşularımızla peşi sıra tatbikatlar planlıyorlar, Gürcistan ve Ukrayna donanmalarıyla tatbikatlar... Ama biz de tatbikatlar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Karadeniz'de halihazırda ABD'nin iki savaş gemisi bulunuyor. Ekim ayı sonunda Karadeniz'e güdümlü füze destroyeri Porter'ı gönderen ABD, son olarak da Altıncı Filosu'nun bayrak gemisi Mount Whitney'i bölgeye göndermişti.

ABD Donanması Altıncı Filosu komuta gemisinin Karadeniz'de NATO müttefik ve ortaklarıyla operasyonlar yapacağını duyurmuştu.