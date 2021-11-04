ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı, Rusya izlemeye aldı

Üç gün önce İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS Mount Whitney bugün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
ABD Donanması 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli komuta kontrol gemisine boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti.
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı. ABD Donanması 6. Filosu'na ait 2 savaş gemisi daha geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e geçmişti.
Rusya Karadeniz'e giren geminin faaliyetlerini izlemeye aldığını duyurdu.
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada Rusya Donanmasına ait Karadeniz Filosu'nun ABD savaş gemisini eylemlerini izlemeye başladığı bildirildi.
ABD, savaş gemisi USS Mount Whitney'i bölgedeki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla ortak operasyonlar için Karadeniz'e gönderdiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD 6. Filosu'nun bayrak gemisini Karadeniz'e göndermesinin bölge istikrarına katkıda bulunmadığını ifade etmişti.