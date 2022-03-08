Rusya'dan misilleme: Japonya devlet kanalının yayını durduruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının ardından dünya genelinde Rusya’ya yaptırım kararları alınmış, Rusya hükümeti ise düşmanca davrandığını belirttiği ülkeler için 'hasım ülkeler listesi' hazırlamıştı. Rusya, hazırlanan listede yer alan ülkelerden olan Japonya'nın kamu yayıncısı NHK'nın ülkedeki yayınlarını askıya aldığını bildirdi.

NHK'nın İngilizce yayın yapan ve Rusya'da yaklaşık 18 milyon haneden izlenebilen NHK World kanalına erişimin kısıtlandığı ve kanal adına Rusya'da yayının teknik dağıtımını üstlenen firmanın Moskova yönetiminin Japonya'yı "hasım ülkeler" listesine alması nedeniyle başka seçeneklerinin olmadığını açıkladığı bildirildi.

NHK World kanalında yayınlanan programların, Rusya'da web sitesi üzerinden ise hala izlenebildiği ifade edildi. (İHA)