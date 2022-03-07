Rusya hasım ülkeler için kara liste hazırladı

Rusya hükümeti, 5 Mart'ta açıklanan karar çerçevesinde, Ukrayna operasyonu sonrasında hangi ülkelerin Rusya vatandaşlarına ve şirketlerine düşmanca davranıp, yaptırım uyguladığını belirten bir liste hazırladı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın hazırladığı listede, ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer aldı.

Açıklanan kararla birlikte, "hasım ülkeler listesindeki yabancı kredi kuruluşları önünde döviz yükümlülükleri bulunan Rusya vatandaşları ve şirketlerinin, Rusya devletinin, onun bölge ve belediyelerinin ödemelerini ruble olarak yapabilecekleri" açıklandı. Karar, ayda 10 milyon rubleyi (veya döviz cinsinden eşleniğini) aşan ödemeler için geçerli olacak.