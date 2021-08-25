Rusya'dan Kırım açıklaması: Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Ukrayna'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kırım'a ilişkin, "Kırım'ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz" demişti.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kırım'la ilgili tutumunu Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazır olduğunu söyledi.