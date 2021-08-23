Dışişleri Bakanı: Kırım'ın ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kırım'ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz."

"Türkiye ile Ukrayna arasında mükemmel ikili ilişkiler bulunduğunu" dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ekim ayında da Ortak Stratejik Planlama Toplantısı'nı sevgili dostum Dimitri Kuleba ile gerçekleştirmek için tekrar Ukrayna'ya geleceğim" dedi.