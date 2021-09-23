Rusya'dan Erdoğan'ın Kırım açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz" ifadelerini kullanmasına Rusya’dan tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Erdoğan'ın sözlerinin “Kendilerini hedef aldığını düşündüklerini” söyledi ve ekledi:

“Cumhurbaşkanı’nın Rusya ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz”.

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Eylül’de Rusya’ya giderek Vladimir Putin’le görüşmesi planlanıyor.

Daha önce de Türk Dışişleri Bakanlığı, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan Rusya seçimlerinin Kırım’ı da kapsamasını eleştiren bir açıklama yapmış; “Türkiye, Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Kırım’da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibariyle sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır.” ifadelerine açıklamada yer vermişti.

Bunun üzerine yine Peskov tepki göstermiş “Türkiye’nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye’nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz” demişti.