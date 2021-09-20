Kremlin'den Erdoğan'ın ziyareti öncesi açıklama: Görüşmenin kapsamı geniş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde bulunup bulunmayacağına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu ay bir araya geleceği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı sorulunca, “Gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Federasyonu’na gerçekleştireceği iş ziyaretinin hazırlıkları yapılıyor” dedi.

Peskov, Erdoğan’ın Rusya’yı ziyareti sırasında Putin ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru karşısında şunları söyledi:

“Görüşmelerin gündemi oldukça geniş olacak, zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var.”

Peskov, Suriye dahil, bölgesel krizlerin mutlaka görüşmenin gündeminde yer alacağını da ekledi.

Reuters’ın üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşeceği söylenen görüşmenin baş gündem maddesinin İdlib olacağı kaydedilmişti.