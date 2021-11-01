Rusya'dan büyük internet şirketlerine 2,6 milyar dolar ceza

Rusya medya gözlem kurumu Roskomnadzor, ülkenin bu yıl şimdiye kadar uyuşturucu kullanımını teşvik eden içerikler de dahil olmak üzere yasaklanmış içerikleri kaldırmadığı için yedi internet devine toplam 2,6 milyon dolar para cezası verdiğini açıkladı.

Bugün Telegram kanalı üzerinden açıklama yapan Roskomnadzor, içerik kaldırma taleplerine uymayı reddeden şirketlere verilen cezaları sıraladı. Söz konusu internet şirketleri ve aldıkları cezalar şöyle:

Facebook => 998 bin dolar

=> 998 bin dolar Telegram => 494 bin dolar

=> 494 bin dolar Twitter => 542 bin dolar

=> 542 bin dolar Google => 458 bin dolar

=> 458 bin dolar TikTok => 58 bin dolar

=> 58 bin dolar Odnoklassniki => 56 bin dolar

=> 56 bin dolar VKontakte => 42 bin dolar

Roskomnadzor tarafından içerikler hakkında silme talebi iletildikten sonra Rusya yasalarına göre şirketler buna uymayı reddettikleri takdirde koşullara bağlı olarak para cezasına çarptırılabilir veya hatta tamamen yasaklanabilir.

Roskomnadzor'un yasaklanmasını talep ettiği içerikler arasında uyuşturucu yanlısı propaganda, çocuk pornografisi, aşırılık yanlısı materyallerin yanı sıra "yasadışı sokak protestolarına katılma çağrıları" da yer alıyor.

Öte yandan daha fazla cezayla karşı karşıya kalmaları bir yana önceden para cezasına çarptırılmış olan şirketlerin çoğu halihazırda bu cezaları da ödemedi. Bu ayın başlarında Roskomnadzor, Google'ı 458 bin dolar cezayı ödemediği için yıllık Rusya cirosunun yüzde 20'sine kadar para cezası vermekle tehdit etti.

Geçen yıl, Rusya parlamentosu, büyük sosyal ağların Roskomnadzor'un emrini beklemek yerine aktif olarak yasaklanmış içeriği aramasını ve tanımlamasını zorunlu kılan bir yasa tasarısını onayladı. Yasaya göre şirketler artık çocuk pornografisine, nasıl intihar edileceğine dair bilgilere, uyuşturucu kullanımına ve ayrıca "topluma, devlete ve Rus Anayasasına açık saygısızlık” çağrılarına erişimi kısıtlamakla yükümlü tutuldular.