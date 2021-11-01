Facebook ve Instagram’dan tiyatro dergisine sansür

30 yıldır tiyatrocuların, tiyatroların, tiyatronun sesi olan Tiyatro… Tiyatro… Dergisi’ne Facebook ve Instagram tarafından sansür uygulanıyor.

7 Ekim’den bu yana devam eden sansürle derginin internet sitesi, Facebook tarafından “ban”landı ve sayfası bloke edildi.

6 Ekim'de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile yapılan söyleşinin yayımlanmasından ardından derginin Facebook sayfası kullanılamıyor, dergiye ait linklerin olduğu paylaşımlar Facebook ve Instagram’dan siliniyor.

'Açıklama yapmadılar'

Derginin internet sitesinde yer alan haberde sansür için şöyle denildi:

"İçeriklerin 'spam' içerdiğini, 'topluluk standartlarına aykırı olduğunu' belirten bu iki sosyal medya platformunun uyguladığı sansür, sadece bir ya da birkaç haberi değil, yıllardır yayımlanan tiyatro haberlerini, tiyatro bültenlerini, oyun eleştirilerini, tiyatro kuramı yazılarını, yani 'ülkenin tiyatro belleğini' siliyor! Tüm girişimlerimize rağmen sorun bugüne kadar çözülemediği gibi, Facebook ve Instagram keyfi tutumlarını sürdürerek hâlâ 'sansürün nedeniyle ilgili' herhangi bir açıklama yapmadılar."

Akademisyenlerden destek

Derginin internet sitesinde sansürle ilgili akademisyenlerin düşüncelerine de yer verildi. Prof.Dr. Tülin Sağlam, "Sansürün akıl dışılığı gerçekten ürkütücü. Hiçbir somut gerekçe belirtmediği için keyfi olduğu izlenimi veren bu engellemenin kabul edilemez olduğu açıktır. En kısa zamanda bu anlamsız ve tehlikeli karardan vazgeçilmeli" dedi.

Doç. Dr. Mehmet Kerem Özel ise "Sansürün her türlüsünü protesto ediyorum. Tiyatro sansürlenemez" ifadesini kullandı.

Prof.Dr. Beliz Güçbilmez de şöyle konuştu:

"Alanın sayılı yayınlarından biri olan Tiyatro… Tiyatro… Dergisi’ne Facebook ve Instagram’ın uyguladığı sansür kabul edilemez. Hali hazırda söz konusu platformlarda hiçbir haberleri görüntülenemiyor ve bütün paylaşımları ‘güvenlik ihlali’ diye nitelendirilerek engelleniyor. Bu açıkça sansürdür; kabullenmiyor ve Tiyatro… Tiyatro… Dergisi’nin sesini çoğaltıyoruz."