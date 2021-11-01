Fotoğraf sergisi 'Ladalands' NHKM'de

Engin Güneysu’nun beş farklı ülkede Sovyetler Birliği etkilerini gözlemlediği “Ladalans” adlı fotoğraf sergisi 5-26 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) ziyaretçileri ile buluşacak.

Sergi, Sovyetler Birliği’nin izlerini taşıyan Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ve bir Latin Amerika ülkesi olan Küba da dahil birçok ülkedeki köklü kültürün günümüz tarihine nasıl yansıdığını gösteriyor. Üretimi Sovyetler döneminde başlayan ve 2000'li yıllara kadar devam eden Lada otomobillerinin okyanuslar arası yolculuğu, "Ladalands" sergisi ile günümüz kültürlerine fotoğrafik bir bakış açısı sunuyor.

Engin Güneysu kimdir?

Engin Güneysu 1981 yılında Türkiye’nin Karadeniz ili olan Samsun’da doğdu. Fotoğrafçılık kariyerine 2004 yılında İzmir’de, Cena Reklam Ajansında fotoğraf editörü olarak başladı, yine aynı yıl içinde Bodrum’un Kalbi dergisi ve 2004 Turkey/izmir /Çeşme Guide kitabının fotoğrafçılığını yaptı.

2006-2007 yılları arasında Türkiye/Samsun'da Eğitim Gönüllüleri Parkında,aralıklı olarak, çocuklara yönelik fotoğraf eğitimi verdi. 2008 Uluslararası National Geograhic Fotoğraf Yarışması Türkiye’de ikincilik ödülü aldı. Bununla birlikte eserleri birçok yarışmada ödül, derece, sergilemeye hak kazandı. 2011'de açılan Türkiye fotoğraf müzesi'nde fotoğrafları müzenin daimi kolleksiyonunda yer aldı. Türk Hava Yolları dergisi olan Skylife magazinde 2014-2015 tarihlerinde fotoğraf editörlüğü yapmıştır.

Şu sıralar çeşitli dergiler için editoryal işler yapmaktadır, 2012'de katıldığı Agence Le Journal fotoğraf ve multimedia ajansı bünyesinde 5 yıla yakın fotoğrafçılık yapmıştır. Bugünlerde uzun soluklu fotoğraf projeleri yürütüp yurt içinde ve dışında fotoğrafçılık atölyeleri düzenlemektedir.