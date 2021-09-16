Rusya'dan Avustralya'ya 'nükleer silah' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın "nükleer silaha sahip olmayan Avustralya'dan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesini" beklediğini söyledi.

Zaharova, "Kanberra'nın yayınladığı, ABD, Avustralya ve İngiltere'nin yeni üçlü güvenlik girişimi (AUUKUS) kapsamındaki plana dikkat çekiyoruz. Nükleere sahip olmayan bir ülke ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın sadık bir katılımcısı olan Kanberra'nın yükümlülüklerini yerine getireceğine ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) mutabakatını ve ek protokollerini koruyacağına inanıyoruz. Kanberra'nın nükleer silahların yayılma riskini ortadan kaldırmak adına IAEA'yla gerekli ortak çalışmaları güvence altına almasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison tarafından açıklanan yeni bir AUKUS paktı (Australia, UK, USA, Avustralya, İngiltere, ABD), ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer denizaltıları konuşlandırmasını içeriyor.