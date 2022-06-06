Rusya'dan aralarında bakanların da olduğu 61 ABD yetkilisine yaptırım

Rusya, ABD tarafından sürekli olarak yürürlüğe koyulan Rusya karşıtı yaptırımlar karşısında ABD'ye karşı yeni yaptırımlar açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Beyaz Saray İletişim Direktörü Katherine Joan Bedingfield, Beyaz Saray Bütçe Direktörü Shalanda Young, ABD Dışişleri Bakanlığı Siber Güvenlik Koordinatörü Michele Markoff, Delta Air Lines CEO'su Edward Bastian, New York Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Jeffrey Sprecher ve Fitch Group CEO'su Paul Taylor'ın da bulunduğu toplam 61 ABD vatandaşının yaptırım listesine dahil edildiği ve Rusya’ya girişlerinin yasaklandığı duyuruldu. (İHA)